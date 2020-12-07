İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi!

Arıza veya çalışma kaynaklı olarak elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. Evlerde daha yoğun zaman geçirilen bu dönemlerde kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 7 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Arıza veya çalışma kaynaklı olarak elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. Evlerde daha yoğun zaman geçirilen bu dönemlerde kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 7 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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