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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi!

'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi!

07.12.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,09:12

Arıza veya çalışma kaynaklı olarak elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. Evlerde daha yoğun zaman geçirilen bu dönemlerde kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 7 Aralık Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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