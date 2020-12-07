Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi!

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

07.12.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,09:12