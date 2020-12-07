İzmir'de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiğini açıklamıştı.





İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu vakitlerde yoğun denetimler yaptı. Bu kapsamda ekipler, kısıtlamanın uygulandığı bu hafta 3 bin 452 kişiye idari, 8 kişiye adli işlem uyguladı.



Yasağı ihlal eden bu kişilere ise 10 milyon 521 bin 534 TL para cezası kesildiği açıklandı.