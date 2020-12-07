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'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı

’in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yayalardan biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı

İHA

07.12.2020, 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,14:26

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre A.E. isimli sürücü, 09 SK 177 plakalı otomobiliyle Konak yönüne doğru seyrederken önüne bir yaya çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından da tramvay yolunun yanındaki bariyerleri yıkıp yolun alt kısmında yer alan otoparka girdi. Otomobil, otopark yolunda yürüyen iki kadın yayaya çarptıktan sonra park halindeki başka bir cipe çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İki yayanın üzerinden de kimlik çıkmazken, yayalardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaya ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Araç sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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