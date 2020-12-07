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’de yakalanan üyeleri adliyede

İzmir’de yakalanan DEAŞ üyeleri adliyede
Giriş Tarihi: 7.12.2020

İZMİR'DE, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında YouTube üzerinden yayınlar yapan 'Ebu Haris' kod adlı Ramazan O'nun da bulunduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bir kitabevinde örgütsel faaliyet yürüttüğü ve örgüte eleman kazandırma amacıyla gençlere yönelik sohbet toplantıları düzenlediği öğrenilen Ramazan O'nun Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan 1 kişi ile irtibatı bulunduğu tespit edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazılarının hırsızlık, gasp, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçlardan kayıtlarının olduğu saptandı.

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