İzmirliler sokağa çıkma kısıtlamalarına uydu

İzmir'de normal günlerde yoğun kalabalıkları ağırlayan meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamada sakinliğini korudu. Kentte ulaşımın sağlandığı ana arterlerden olan Mustafa Sahil Bulvarı, Ankara Caddesi ve Altınyol'da araç hareketliliğindeki düşüş dikkat çekti. Bazı vatandaşların fırın ve marketlerden alışveriş yaptıkları, belediye görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

ERCAN AKGÜN