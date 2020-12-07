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Karaciğer nakli olan Barış hayatını kaybetti

İzmir'de karaciğer nakli olduktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, 60 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaciğer nakli olan Barış hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.12.2020

İddiaya göre bir süre önce karaciğer nakli olan Muhammet Barış Bayar (7), fenalaşarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ BULUNDU
Hastanenin çocuk bölümünde tedavi gören küçük Muhammet Barış, 60 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorlar tarafından yapılan incelemede, Bayar'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Muhammet Barış Bayar'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük Muhammet Barış'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

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