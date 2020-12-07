Kovid-19 nedeniyle düşen su ürünleri ihracatı yeniden yükselişe geçti

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, geçen yıl rekora imza atarak 1 milyar doları aştı. Bu seneye de hızlı başlayan ihracatta, salgının dünya geneline yayılmasıyla düşüş yaşandı.

Son 2 ayda yeniden toparlanan su ürünleri sektörünün ekim ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 96,3 milyon dolara, kasımda da yüzde 24 artışla 104,6 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin 11 aylık su ürünleri ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 1 artarak 919 milyon 699 bin dolardan 926 milyon 871 bin dolara çıktı.

KARADENİZ SOMONU İHRACATI YÜZDE 70 ARTTI

Su ürünleri ihracatında ilk sırada levrek yer aldı. Ocak-kasım döneminde yaklaşık 50 ülkede sofraları süsleyen Türk levreğinden 324 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Çipura ihracatı ise 283 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Tatlı sularda yetişen alabalıkta ise 11 aylık ihracat 108 milyon dolar oldu.

Son yıllarda su ürünleri ihracatının parlayan yıldızı Karadeniz somonunda ise ihracat rekor kırdı. Söz konusu dönemde Karadeniz somonunun ihracatı yüzde 70 artarak 28 milyon 800 bin dolardan 49 milyon 54 bin dolara çıktı.

İHRACAT ARTIŞINDA "SEZON BALIĞI" ETKİSİ

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, salgın döneminde iç piyasada balık tüketiminde artış olduğunu söyledi.

Yurt dışı talebinde de son aylarda artış yaşandığını belirten Çakan, "1 Eylül'de başlayan sezonla avcılık balıkları tezgahları süsledi. Aynı zamanda yurt dışına da göndermeye başladık. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu dönemde balık talebi arttı." dedi.

Havaların soğumasıyla avcılığın daha da artacağını ifade eden Çakan, fiyatların da geçen seneyle aynı seviyede olduğunu sözlerine ekledi.