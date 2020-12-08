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Haberler İzmir Bıtcoın Safiye’nin talebine bakanlıktan ret

Bıtcoın Safiye’nin talebine bakanlıktan ret

Bıtcoın Safiye’nin talebine bakanlıktan ret
Giriş Tarihi: 8.12.2020

AYDIN'DA kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçe Yüce'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebi karara bağlandı. Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği, kendisine verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını isteyen Yüce'nin bu talebini reddetti. 4 ay cezaevinde kalan Yüce, geçtiğimiz mart ayında yurt dışına çıkış yasağı konulup, elektronik kelepçeyle serbest bırakılmıştı.

İHSAN KARATAŞ

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