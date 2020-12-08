Havra sokağı’nda hafta sonu mesaisi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekanlarından Havra Sokağı'nda başlattığı kapsamlı iyileştirme çalışması sürüyor. Esnafı mağdur etmemek için geceleri süren çalışmalar, pandemi dolasıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokusu ve özgün yapısı ile kentin en önemli bölgelerinden biri olan Havra Sokağı'nı ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

ESNAFI mağdur etmemek için ticari faaliyetlerin sona erdiği 21.00 ile 05.00 arasında çalışan ekipler, pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından da yararlanarak çalışmalarına hız verdi. Bozulan zeminin yenileme çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca cumartesi ve pazar günleri aralıksız devam etti. 136 metre uzunluğundaki sokakta, Bergama graniti ve bazalt taşı döşeme işlemlerinin yüzde 50'si tamamlandı.