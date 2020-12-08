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Haberler İzmir İçişleri Bakanlığından zam iddialarına yalanlama geldi! Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri...

İçişleri Bakanlığından zam iddialarına yalanlama geldi! Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri...

Nüfus ve kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harçlarına yüksek oranda zam yapılacağı haberlerini yalanladı.

İçişleri Bakanlığından zam iddialarına yalanlama geldi! Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri...

08.12.2020, 14:00

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan T.C. Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere ceza uygulanacağı konusunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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