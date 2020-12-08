Isınmak için okulun banklarını yaktılar

İZMİR Konak'ta sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde dışarı çıkan madde bağımlılarının okul bahçelerinde ateş yaktıkları, bunun için de okullardaki tahta bankları kullandıkları iddia edildi. Konak'ın Kocakapı mahallesindeki Vali Kazımpaşa İlkokulu ve Yıldırım Kemal Bey İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçelerinde ateş yakıldığını belirten çevre sakinleri, gece geç saatlerde sokağa çıkma yasağına rağmen evsiz ya da madde bağımlısı kişilerin okulların bahçesinde ateş yaktıklarını aktararak, "Bu durum mahalle sakinleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından da bilinmektedir. Buradaki okullara gelen madde bağımlıları, gece okul bahçelerinde ateş yaktıkları yetmiyormuş gibi yakacak bir şey bulamadıklarında okulların bahçelerinde bulunan tahta bankları ateşe verip ısınıyor. Mahalle sakinleri olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yardım istiyoruz" diye konuştu.