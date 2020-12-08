İzmir'de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.
Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.
İŞTE O ANLAR...
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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