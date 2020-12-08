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Haberler İzmir İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

'de öğlen saatlerinde başlayan ve kısa süre etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

08.12.2020, 18:08

İzmir'de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

İŞTE O ANLAR...




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