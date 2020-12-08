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’de yağmur manzarası değişmedi

İzmir’de yağmur manzarası değişmedi
Giriş Tarihi: 8.12.2020

İZMİR'İN çeşitli semtlerinde dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmurla beraber, kentte alışıldık görüntüler bir kez daha sahnelendi. Yollarda dev su birikintileri oluşurken, mazgallar taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin Ege'nin kıyıları için verdiği şiddetli sağanak uyarısının ardından İzmir şehir merkezinde de yağmur etkili oldu. Dün 17.00 sıralarında başlayan yağış sebebiyle Bayraklı Şehit Hakan Uysal Caddesi'ndeki mazgallar doldu. Mazgalların taşması sebebiyle, hem caddede hem de Bayraklı Sevgi Yolu'nda su birikintileri meydana geldi. Birçok kişi biriken sular sebebiyle yolun karşısına geçmekte zorlanırken, yağmurun dinmesini bekledi.

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