İzmir’de yasağa uymayan 1015 kişiye 3 milyon ceza

İZMİR'DE sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1015 kişiye 3 milyon 136 bin 214 lira para cezası uygulandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Hafta sonu kısıtlamaya uymadığı tespit edilen 1015 kişiye 3 milyon 136 bin 214 lira para cezası uygulandı. Bunlardan 4'ü hakkında adli işlem başlatıldı. Kentte sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başladığı 1 Aralık'tan bu sabaha kadar olan süreçte, 3 bin 452 kişiye 10 milyon 521 bin 534 lira idari para cezası uygulandı.