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Haberler İzmir Kaplan’dan esnafa nefes aldıran karar

Kaplan’dan esnafa nefes aldıran karar

Kaplan’dan esnafa nefes aldıran karar
Giriş Tarihi: 8.12.2020

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinden kira ödemelerinin, kapalı oldukları süre boyunca alınmayacağını ve katı atık ücretlerine zam yapılmayacağını söyledi. Koronayla mücadelede Aydın'da yaptığı hizmetlerle öncü olan AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, gerek virüsle savaşta, gerekse ekonomik anlamda Koçarlı halkına desteğe devam ediyor. Kaplan, "Zor süreçten geçiyoruz. Belediye olarak pandemide tüm ekibimizle sahada gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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