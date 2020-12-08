Konak’ta can pazarı

İZMİR Konak'ta A.E. isimli sürücü, önüne bir yayanın çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra tramvay yolunun yanındaki bariyerleri yıkıp yolun alt kısmındaki otoparka girdi. Otomobil, otopark yolunda yürüyen iki kadına çarptıktan sonra park halindeki başka bir cipe çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İki yayanın üzerinden kimlik çıkmazken, yayalardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaya ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından araç sürücüsü A.E. gözaltına alındı.