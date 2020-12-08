  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Koronavirüse yakalanan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun son durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan Kulübü Başkanı 'nun son durumu nasıl?

Yeni tip (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Kulübü Başkanı 'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Koronavirüse yakalanan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun son durumu nasıl?

08.12.2020, 09:25

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekmekçioğlu'nun tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alındığı hatırlatıldı.

Ekmekçioğlu'nun nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüse yakalanan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun son durumu nasıl? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA