Koronavirüse yakalanan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun son durumu nasıl?

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekmekçioğlu'nun tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alındığı hatırlatıldı.

Ekmekçioğlu'nun nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."