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Haberler İzmir Otomobil Neronları yakalandı

Otomobil Neronları yakalandı

Otomobil Neronları yakalandı
Giriş Tarihi: 8.12.2020

Aydın'da 3 araç kundaklama sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine motosikletle gelerek otomobili üzerine benzin döküp yaktıkları kameralara yansıyan Ümit Y, Hamza T. ve Ali A. operasyonla yakalandı. Ümit Y'nin ifadesinde Kayhan Karabulut'la arkadaş olduğunu ve sevgilisi Bahar E'yi elinden aldığı için arkadaşından intikam almak istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası alan Hamza T. kendisini ihbar ettiği için, Ali A. da borcunu vermediği için Kayhan Karabulut'un sevgilisi Bahar E'nin aracını yaktıklarını itiraf etti.

İHSAN KARATAŞ

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