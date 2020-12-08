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Haberler İzmir Tire’de öğrenci yurdu için geri sayım başladı

Tire’de için geri sayım başladı

Tire’de öğrenci yurdu için geri sayım başladı
Giriş Tarihi: 8.12.2020

İzmir Tire'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihale edilen öğrenci yurdu inşaatının sonuna gelindi. AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, 300 öğrenci kapasiteli yurdun inşaatının büyük oranda bitirilerek hizmete hazır hale getirildiğini ifade etti. Öğrencilerin kullanacağı, dolap, yatak, buzdolabı, çalışma masaları gibi malzemelerin yerleştirilmesine en kısa sürede başlanacağını belirten Falakalı, "Yurdumuzdan MYO ve çevre ilçelerde öğrenim gören öğrencilerimiz faydalanacak. Odalar 2-3 kişilik ve yurdumuzda 24 saat sıcak su ve internet bulunacak" dedi.

NADİR UYSAL

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