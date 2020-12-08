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Haberler İzmir Tire’de tarihi çeşme çöplük oldu

’de tarihi çeşme çöplük oldu

Tire’de tarihi çeşme çöplük oldu
Giriş Tarihi: 8.12.2020

İZMİR'İN Tire ilçesinde İtfaiye Meydanı'ndaki 300 yıllık tarihi Yeğenağa Çeşmesi'nin bazı sorumsuzlarca çöplük gibi kullanılmasına vatandaş isyan etti. 18'inci yüzyılda inşa edilen anıt çeşmenin yapımında Bizans dönemi lahitlerin de kullanılmasının ilginç bir mimari örnek oluşturduğunu belirten vatandaşlar, "Hem Osmanlı hem de Bizans döneminin izlerini çeşmede görmek mümkün. Kentin en hareketli noktalarından birinde yer alan tarihi çeşmemiz meydanı kullanan sorumsuzların çöplüğüne dönüşmüş durumda. Başka çöp atacak yer mi yok? Anıt çeşmemizi yeterinde koruyamıyoruz. Daha düne kadar çeşmenin ön yüzeyi sprey boyalarla kirletiliyordu. Muslukları neredeyse gün aşırı çalınıyordu. Belediyenin çabalarıyla bunların önüne geçilse de bazı kendini bilmezler çöplerini hala çeşmeye atıyor" diye tepki gösterdiler.

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