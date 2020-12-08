Toplu ulaşımda hafta sonu manzaraları

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüsüne karşı getirdiği kısıtlamalar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının sefer saatlerine getirdiği değişiklik, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf olan vatandaşları mağdur etti.

GERGİN BEKLEYİŞ

METRO, tramvay, vapur, İZBAN ve belediye otobüslerinin sefer saatleri arasında birbirleriyle uyumsuzluk olduğunu savunan vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde mecburen çalışmak için işyerine gidiş dönüşlerde sefer saatlerindeki uyumsuzluk yüzünden zamanımızın çoğu ulaşım araçlarını beklemekle geçiyor. Hatta bu durakların ve toplu taşıma araçlarının kalabalıklaşmasına da neden oluyor" dedi. Cumartesi ve pazar günü şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sefer saatleri arasında uyumsuzluklar olduğunu, bu nedenle aktarmalı olarak işyerine gelip gitmek istediklerinde saatlerce duraklarda beklediklerini söyledi. Bunun yanında duraklarda birikmeler olduğunu ve herkesin bir anda gelen araçlara doluştuğunu da iddia eden İzmirliler, "Hafta içi seferler normal seyrinde devam ettiği için sorun yaşamıyoruz ancak hafta sonu çalışmak zorunda olduğumuz için toplu taşıma araçlarında gerçekten mağdur oluyoruz. Toplu ulaşım araçları seferlerinin birbiri arasındaki uyumsuzluğundan dolayı zamanımızın yarısı yolda geçiyor. Gelen ilk araca da herkes binmeye çalıştığı için kalabalığa karışıyoruz. Yetkililerden sorunun çözümünü bekliyoruz" diye konuştu.