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Haberler İzmir Çeşme çarşısı girişlerinde korona denetimi

çarşısı girişlerinde korona denetimi

Son dakika... 'in ilçesinde, çarşı girişlerine korona virüsü tedbirleri kapsamında bariyerler yerleştiren ekipler sıkı tedbirler almaya başladı.

Çeşme çarşısı girişlerinde korona denetimi

İHA

09.12.2020, 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020,16:03

Çeşme ilçesinde, korona virüsü önlemleri artırıldı. Çeşme Belediyesi, İnkılap Caddesi girişlerine bariyerler koyarak, korona virüsü önlemleri çerçevesinde denetimler yapmaya başladı.

Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, maskelerin kurallara uygun takılması ve sosyal mesafe kontrol edildi. Ayrıca ekipler, caddede sigara içilmemesine de izin vermedi.

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