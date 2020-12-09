CHP lideri dönüşüm için yardım istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir depreminin ardından daha önce belediyelere yönelik operasyonlar nedeniyle iki kez ertelediği İzmir ziyaretini dün gerçekleştirdi. Uzundere'deki evlere yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları için hükümetten yardım istedi.



42 MİLYON KİRA YARDIMI

İlk olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP lideri, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yapılan destekleri sıralarken kentsel dönüşüm konusuna ilişkin de, "Kentsel dönüşümle ilgili merkezi hükümet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa sürede çözeceklerdir ama gönlümüzde yatan, merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında karşılıklı güçlü bir diyalog olmasıdır. Sorun, bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorunudur. Sorunun giderilmesi için merkezi hükümet ile yerel yönetimler el birliği yaptığı takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır. Parti ayrımı yapmaksızın işbirliği halinde bütün bu sorunları çözmek mümkündür" ifadelerini kullandı. İzmir'in herkesi derinden üzen bir deprem yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yaraların sarılması, acıların sonlandırılması için belediye başkanlarımız gerçekten ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiler. Sürecin rahat atlatılması için AFAD'ın, Kızılay'ın, jandarmanın, diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları katkıları şükranla anmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımızla yaptığımız değerlendirmede şu ana kadar evlerinden ayrılan bütün yurttaşlara 42 milyon liralık kira yardımı yapıldığı ifade edildi. 224 hane, belediyeye ait konutlara yerleştirildi ve bütün iç donanımı sağlandı. 4 bin 200 aileye 10'ar bin lira kira yardımı yapıldığı ifade edildi. Eğitimle ilgili çocukların bütün talepleri karşılandı. Ağır ve orta hasarlı binaların yıkılması veya onarılması gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümetin yapacağı her türlü katkı çok önemli. Büyükşehir, belediyeler, merkezi hükümet ile bu sorunun giderilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterecek" diye konuştu. İzmir ziyaretinde Büyükşehir'in Uzundere konutlarında kalan depremzedelerin evlerine giden CHP lideri, depremin simgelerinden Elif ve Ayda'nın ailelerini de kaldıkları evlerde ziyaret etti.



Mert ALPDÜNDAR