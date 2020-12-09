İzmir’de depremzedelere istihdam önceliği

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, "İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü tarafından açılacak program ile Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka ve Çiğli kaymakamlıklarında 400 hemşehrimizin istihdamı sağlanacaktır. Bu noktada depremden zarar görmüş olan vatandaşlarımızın bu alımlarda öncelenmesi yönünde bir karar alınmıştır" ifadelerini kullandı.