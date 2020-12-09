Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 9 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 9 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 9 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.