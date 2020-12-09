İzmir'de elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 9 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....