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Haberler İzmir İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı

'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı

'in Buca ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp cesedini kilerdeki yorgan ve halıyla gizleyen zanlı, tutuklandı.

İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı

AA

09.12.2020, 17:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020,17:38

Çaldıran Mahallesi'nde önceki gün Yazgül S'nin ölü bulunmasının ardından yakalanan eşi Bülent S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

7 Aralık'ta kadından haber alamayan çocukları durumu polise bildirmiş, evde yapılan aramada Yazgül S'nin cesedi kilerde yorgan ve halıyla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Annesini arayan kızına, eşinin telefonundan "iyiyim" mesajı atıp kaçtığı belirlenen Bülent S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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