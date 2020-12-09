Kılıçdaroğlu’nun o tavrına Dağ’dan tepki: Azarlamaya mı gelmiş belli değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz dizi program gerçekleştirmek için dün İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu saat 14.00'te Bayraklı Belediyesi'nin meclis salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu burada depremde evini ve işini kaybeden apartman görevlileriyle buluştu.



Apartman görevlilerinin zor şartlar altında çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sayınız 1 milyonun üzerinde ama örgütlü değilsiniz. Büyük bir güçsünüz. Kendi hakkınıza sahip çıkın. Sizi kimsenin ezmesine izin vermeyin. İstanbul'da apartman görevlileriyle toplantı yaptığımda bir kadın çıkıp şunu söyledi; 'ben sigortalıyım ama ayda sadece 15 gün yatıyor' dedi. Yöneticiye 'neden 30 gün yatmıyor?' diyemiyor. Bunu söylediğimde beni kapının önüne koyarlar diyor. Ağır bedeli göze alamıyor. Apartmandan atsalar nereden iş bulacağım diyor. Birlik, beraber olmanın gücü burada yatıyor. Birlik olun, örgütlenin, hakkınızı arayın."

Kılıçdaroğlu'nun 'örgütlenme' mesajlarına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun üslubunu eleştirerek üsttenci bir tavırla konuştuğunu söyledi.



DAĞ: DESTEK OLMAYA MI AZARLAMAYA MI GELMİŞ BELLİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Dağ, "CHP Genel Başkanı, İzmir'de apartman görevlileriyle yaptığı toplantıda; Bilmiyorsunuz, hakkınızı aramıyorsunuz gibi üsttenci bir dil kullanıyor. Üsluba ve tarzına bakınca; destek olmaya mı azarlamaya mı gelmiş belli değil" ifadelerini kullandı.