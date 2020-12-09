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Haberler İzmir TMSF'den Leziz Tarım Ürünleri'nin satışına ilişkin ilanda düzeltme

'den Leziz 'nin satışına ilişkin ilanda düzeltme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (), Leziz Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin satış ilanında değişikliğe giderek ihaleye konu olacak bütünlüğün kapsamını düzeltti.

TMSF'den Leziz Tarım Ürünleri'nin satışına ilişkin ilanda düzeltme

09.12.2020, 10:05

Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanında, şirkete ilişkin oluşturulan ve satışına karar verilen ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamında değişiklik yapıldı.

Bu doğrultuda, Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün kapsamı, İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan zeytinlik nitelikli taşınmaz ile aynı ilçedeki tarla, sağımhane binası, yem deposu nitelikli taşınmazlar ve bu tesislerde yer alan makine, ekipman, demirbaş ve taşıtlar şeklinde düzeltildi.

Muhammen bedeli 6 milyon 200 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 26 Ocak 2021, saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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