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Haberler İzmir 30 bıçak darbesine 15 yıl 6 ay hapis

30 bıçak darbesine 15 yıl 6 ay hapis

30 bıçak darbesine 15 yıl 6 ay hapis
Giriş Tarihi: 10.12.2020

İzmir Tire'de, 22 Eylül 2019'da eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi 30 yerinden bıçaklayan Günay Alkan, yargılandığı davada 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cani kocayı 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Yakalandığında, gazetecilerin eşinizi niye bıçakladınız? şeklindeki sorusuna 'çok sevdiğim için' diye yanıt veren Alkan'a 'tahrik indirimi' ise uygulanmadı.

NADİR UYSAL

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