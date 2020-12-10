Cesetsiz cinayet zanlısı Azerbaycan’da yakalandı

İzmir'de 10 yıl önce öldürülen ve hala cesedi bulunamayan avukat Mümtaz Baytekin'in katil zanlısı eski sekreteri Ceyda Yağmur ve eşi Erdoğan Yağmur, yargılandıkları davada 2011 yılında kasten adam öldürmeden mahküm oldu. Mahkeme, yurtdışına kaçan katil zanlısı Erbay Yağmur'un olay tarihindeki sevgilisi Dilek Adalı'yı ise delilleri karartmadan dolayı suçlu buldu. Mahkemenin dosyasını ayırdığı ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan katil zanlısı ağabey Erbay Yağmur ise Azerbaycan'da yakalandı.



UŞAK'A GİTTİĞİ BELİRLENDİ

6 Kasım 2010'da Torbalı Tepeköy'deki evinden otomobiliyle ayrılan ve Uşak'a gittiği belirlenen 2 çocuk babası avukat Mümtaz Baytekin'den bir daha haber alınamadı. Baytekin'in aracı İzmir Buca'da bir apartamanın otoparkında bulundu. Polis, Baytekin'in Uşak'a, evlenmeden önce 4 yıl ilişki yaşadığı sektereri Ceyda Yağmur ile konuşmak üzere gittiğini tespit etti. İfadelerine başvurulan Ceyda Yağmur, eşi Erdoğan Yağmur ve kayınbiraderi Erbay Yağmur, olaydan haberdar olmadıklarını öne sürdü.





İLETİŞİMİ KESMEMİŞLER

Ancak Baytekin'in eski sevgilisi Ceyda ile 6 bin kez mesajlaştığı ve Uşak'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine Ceyda ve eşi Erdoğan Yağmur ile ağabeyinin kız arkadaşı Dilek Adalı gözaltına alındı. Ceyda Yağmur, Baytekin'in yanında 4 yıl çalıştığını ve evlenme bahanesiyle kendisini oyaladığı için Erdoğan Yağmur ile evlendiğini, ancak Baytekin'in kendisine sürekli mesaj attığını söyledi. Polis ekipleri Mümtaz Baytekin'in telefonundan en son Kula'da sinyal alındığını tespit etti. Ceyda ile eşi Erdoğan Yağmur tutuklanırken, Dilek Adalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Kaçan ağabey Erbay Yağmur hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.





PARMAK İZİ BULUNMUŞTU

O dönemde İzmir'de yaşayan ağabey Erbay Yağmur (30), Baytekin'i ismen tanıdığını söylemiş ama olaydan bir gün önce Uşak'a geldiği belirlenen Erbay Yağmur'un parmak izleri, Baytekin'in aracında ve gözlüğünde çıkmıştı. Ardından Azerbaycan'a kaçtığı belirlenen ve 10 yıldır aranan katil zanlısı, önceki gün Sumqayıt kentinde polis tarafından gözaltına alındı.

Fatih ŞENDİL