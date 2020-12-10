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Gümüldür çöktü Sisam yükseldi

Birçok can kaybı ve yıkıma neden olan depreminin zeminde 1.5 metrelik değişime sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. , değişimin yüzeye olarak yansıdığını aktardı. Sözbilir, ’nın 15 cm yükselip, Gümüldür kıyılarının 15 cm çöktüğünü açıkladı.

Gümüldür çöktü Sisam yükseldi
Giriş Tarihi: 10.12.2020

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğünde deprem sonrası yerde düşey yönde hareket gerçekleştiğini belirtti.

DÜŞEY BİR HAREKET
Sözbilir, buna bağlı olarak Sisam (Samos) Adası'nın 15 santimetre yükseldiğini, Gümüldür ve Menderes başta olmak üzere bölgedeki kıyı kesiminin 15 santimetre çöktüğünü açıkladı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapılan incelemeler sonucu deprem sonrası zeminin yapısında da değişim gerçekleştiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, zemin yapısındaki değişimi şöyle anlattı: "Her büyük depremden, özellikle büyüklüğü 7.0'ye varan depremlerden sonra yer kabuğunun yüzeyinde farklı değişimler olur. Yanal yönde bir hareket olmuşsa mesela 1999 depreminden sonra 4.5 metre bir atım oluştu. Fayın üzerindeki 2 bloktan biri 4.5 metre öne, diğeri geriye gidiyor. 30 Ekim'deki depremde ise düşey yönde bir hareket gerçekleşti. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte bu harekette, 1.5 metrelik yer değiştirme oldu. Bu değişim ise yüzeye 15 santimetre yansıdı. Sisam Adası 15 santimetre yükseldi, bizim kıyılarımız Gümüldür ve Menderes tarafları bölge olarak 15 santimetre çökmüş oldu. Bizim yüksekliğimiz değişmiş oldu. Bu durum jeodezik yöntemlerle belirlendi" dedi.

ARTÇILAR 1 YIL SÜRECEK
Bölgede 4 binin üzerinde artçı depremin olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgedeki artçı deprem hareketliliği sürüyor. Belli yerlerde depremlerde kümelenmeler olduğunu görüyoruz. Bu durum, ana faya komşu diğer fayların da tetiklendiğini gösteriyor. Denizin içindeki fayların tetiklendiğini görüyoruz. Karadaki faylarımız henüz bu depremden tetiklenme anlamında etkilenmedi" diye konuştu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki artçı depremlerin 1 yıl sürebileceğini de sözlerine ekledi.

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