İkiz kardeşlerin sicili bozuk çıktı

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde kır düğün salonu işleten 54 yaşındaki Muzaffer Can'ı silahla ağır yaralayıp, 27 yaşındaki oğlu Süleyman Fırat Can'ı da öldüren ikiz katiller Harun ile Hakan İvgin'in (35) daha önce teminatla serbest kaldıkları ortaya çıktı.

ARKADAN KURŞUN YAĞMURU

DARP, adam yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından kaydı bulunan ikizlerin, daha önce Kıbrıs'ta bir bıçaklı kavgaya karıştıkları ve belirlenen kefaleti ödeyerek serbest kaldıkları öğrenildi. NARLIDERE Altıevler mahallesi Aksu Sokak'ta, 2 Kasım'da kır düğün salonunu basıp 200 metre peşinden kovaladıkları Fırat Can'ı kurşun yağmuruna tutan ikizlerin suç dosyası kabarık çıktı. Ailesiyle düğün salonu işleten ama kendi işini kurmak için ikiz kardeşlerin işlettiği salonu almak isteyen Fırat Can, sonradan fikzrinden vazgeçerek verdiği 20 bin lira kaporayı geri istemişti. Bu yüzden çıkan kavgada Can'ı öldüren Hakan ile Harun İvgin'in, Balçova ve Narlıdere'deki kır düğün salonu sahiplerinden de zorla para istedikleri iddia edildi.

KIBRIS'TA TUTUKLANMIŞLAR

İVGİN kardeşlerin 10 yıl önce de Kıbrıs Lefkoşa'daki bir otelde bıçaklı kavgaya karıştıkları ve 'yaralama, darp ve kanunsuz bıçak taşıma' suçlarından tutuklandıkları ortaya çıktı. İkizlerin, Lefkoşa'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından belirlenen 10'ar bin liralık kefalet ücretini ödeyerek serbest kaldıkları öğrenildi.

METİN BURMALI