Başta İstanbul'da olmak üzere korsan taksi taşımacılığının arttığı yönündeki haberler, gözleri İzmir'e de çevirdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kentte böyle bir sorun kalmadığını açıkladı. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile bu kapsamda sıkı iş birliği içinde olduklarına dikkat çekti. Anık, "Gelen her ihbarı anında değerlendirip trafik ekiplerimiz tarafından yoğun operasyonlar gerçekleştirildi. Bu mücadele sonucunda İzmir'de korsan taksi kalmadı. İzmir Valiliğine ve emniyet müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Denetimler aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.





"DAHA ÖNCE PARA CEZASI ALSALAR BİLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLARDI"

Celil Anık, Aralık 2018'de yürürlüğe giren 'Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun' ile emniyet güçlerinin elinin güçlendiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"Daha önce aracı şoförün kullanması halinde trafikten men edilmesi mümkün değildi. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. Son yasal düzenleme sayesinde kayıt dışı taşımacılık yapanların araçlarının, şoförün araç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın trafikten men edilmesi sağlandı. Böylece 'cezamı öder, işime bakarım' dönemi sona erdi. İzmir'de bu kanunun uygulanmasında örnek mücadele sergilendi. Bunun sonucunda da hiç olmadığı kadar başarıya ulaştık. Bu yasa nedeniyle milletvekillerimize ve denetimleri sayesinde korsana göz açtırmayan emniyet güçlerimize şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz. Esnafımız rahat nefes aldı."