İzmir’in suyunun %40’ı boşa gidiyor

Türkiye'nin su ve çevre politikaları konusunda sayılı isimlerinden biri olan MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir'deki susuzluk tehlikesi ve yapılması gerekenler konusunda Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir'in adım adım bu noktaya getirildiği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını ifade eden Kalyoncu, Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Başkan Tunç Soyer'e sert eleştiriler yöneltti. Milletvekili olduğu günden bu yana yakın zamanda su sıkıntısı yaşanacağı konusunda bulunduğu her platformda uyarıda bulunduğunu söyleyen Kalyoncu, "Çözüm önerileri de sundum. Su sıkıntısı ve kuraklık gerçek bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Bugün yaşanan sorunlar birden ortaya çıkmadı. Bugünün gelmekte olduğunu dünden ihtar ettik. Su konusuna dikkat çektiğimizde ise mugalata ve 'gereken yapılmaktadır' yolunda sözler ile cevap verdiler. Ancak ortada yapılmış bir iş yok. Barajın dibi görünmeden önce alınacak tedbirler vardı, halen de var" dedi.

HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI

Bu konuda belediyelerin yapması gerekenlere de dikkat çeken Kalyoncu, "Öncelikle bu şehri yıllardır yöneten aynı zihniyet... Şimdiki belediye başkanı evlere şenlik. Belki de İzmir'de gelmiş geçmiş en kötü yönetim ve İzmir'i uçuruma götüren kişi. En son 'Susuzlukta uykularım kaçıyor' ifadesi var. Öncesinde terör örgütünün kazdığı hendekleri sahiplenmek, terör örgütü üyeliğinden yerlerine kayyum atanan eski belediye başkanlarına sahip çıkmak, ölen teröristlere gözyaşı dökmek, hizmete başlayacak vapura Pagos ismini vermeye çalışmak, İzmir'e özgü ayrı bayrak ve para girişimleri... Bunlar şu anda aklıma gelenler. Peki, su sıkıntısı uykularını kaçırmasın diye ne gibi önlemler aldı. Hiçbir önlem almadı!" ifadesini kullandı.

Soyer ve ekibi Tahtalı Barajı'nda inceleme yapmıştı. Ancak bu ziyaretin ardından sadece uyarı yapmakla yetindi.

KAÇAK ORANI ÇOK YÜKSEK

İzmir'de kayıp kaçak oranlarının çok yüksek olduğunu ve en iyi durumdaki ilçelerde bile 1000 litre suyun yaklaşık 210 litresinin musluğa gelmeden kaybedildiğini ifade eden Kalyoncu, şu bilgileri verdi: "Bazı ilçelerde bu 1000 litrede 630 litreye kadar çıkıyor. Yani suyun çoğu kayıp kaçakta gidiyor. Bu durum İzmir genelinde ortalama değerler üzerinden bakıldığında yüzde 40 seviyesinde. Yani su kaynaklarımızın yüzde 40'ını kullanamıyoruz. Kısıtlı olan su kaynaklarımızın yüzde 40 gibi önemli bir bölümünü yolda kaybediyoruz. Hiçbir şey yapmasanız bile bu durumu düzelterek yüzde 40 kazanç sağlayabilirsiniz." Kayıp kaçak denilince akla sadece şebeke sızıntılarının gelmemesi gerektiğine vurgu yapan Kalyoncu, "Kaçak kullanma, iskanı olamayan yerlerde su kullanımı ve sair yollarla faturalandırılmayan kullanım da burada hesaplanır. Dolayısıyla kayıp kaçak miktarının azaltılması, doğrudan doğruya belediyenin işidir" dedi. İzmir'de bunun neden yapılmadığının sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Kalyoncu, "Bu sorunun tek cevabı var. Belediye ve Başkanın böyle işlerde bezi yok. O gösteri dünyasında geziyor ve terör örgütüne müzahir arkadaşlarını belediyede istihdam etmekle meşgul. İzmir bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

SADECE FELAKET TELLALLIĞI YAPIYOR

Yağmur suyu kanallarının da kanalizasyon sisteminden tamamen ayrılması gerektiğini belirten Kalyoncu, "Bu işlem tamamlanmadı. Yağmur suları deponi alanları oluşturulmalı ve bu sular kullanılmalı. İzmir'de atıksu arıtım tesislerinden çıkan sular derin deniz deşarjı yapılarak denize gönderiliyor. Neden? Çünkü arıtma tesisleriniz tam çalışmıyor ve arıtıldıktan sonra çıkan su halen kirletici özelliğe sahip. Arıtma tesisleri iyileştirilerek tesisten çıkan sular kullanılabilirdi. Sadece bu uygulamalar bile su sıkıntısını büyük ölçüde azaltıp su kaybının önlenmesini sağlar. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işleri yapmak yerine sadece felaket tellallığı yapıyor" ifadelerini kullandı.



"TAHTALI'YA LAĞIM KARIŞIYOR"

TÜM bunların yanında su kaynaklarnda kirlenme sorunu olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Tahtalı Barajı bu konuda alarm vermeye başladı. Baraja köylerden zaman zaman lağım bulaşımı mevcut. Bu konuyu merak ediyorlarsa muhtarlara sorup öğrenebilirler. Buradan uyarıyorum. Eğer önlem alınmazsa yakın zamanda Tahtalı Barajı içme suyu havzası olmaktan çıkacak ve su kirliliği en büyük soruna dönüşecek. Barajı besleyen kaynaklar ve çevresi titizlikle denetlenmeli ve fosseptiklerin bir an önce kanalizasyon sistemine dahil edilmesi sağlanmalı. Bu işleri yapması gereken de Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi.



BAŞKAN SOYER'E 'HAVUZLU VİLLA' GÖNDERMESİ

Suyun azalmasının ülke tarımında çeşitliliği de etkileyeceğine dikkat çeken Kalyoncu, Başkan Soyer'in Seferihisar'da zeytinyağı sıkma tesisi yapmak için izin aldığı zeytinliğe havuzlu villa yapmasına da atıfta bulunarak şunları söyledi: "Önerim şu: İzmir'de belediye tarımla ilgili çalışma yapacaksa, önce Tarım Bakanlığı'na danışmalı. Tarım, 'Zeytin sıkma tesisi yapacağım' diyerek yüzme havuzlu villa yapmaya benzemez."



'BELEDİYE VATANDAŞI BİLGİLENDİRMELİ'

Önümüzdeki dönemin gündeminin küresel ısınma ve su sıkıntısı olacağını kaydeden Kalyoncu, "Belediyelerin görevlerinden biri de vatandaşı uyarmak. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sıkıntılar yaşanmadan önce durum hakkında vatandaşa bilgi paylaştı mı? Hayır. İzmir özelinde hemşerilerimiz için su tasarrufu konusunda rehberlik yapılmadı" ifadesini kullandı. Yüzme havuzları konusunda da uyarılarda bulunan Kalyoncu, "İzmir'de kaç yüzme havuzu var. Mevcut suyun ne kadarının bu havuzlarda kullanıldığı konusunda belediyenin çalışma yapması gerekir. Madem su sıkıntımız var; bu konuların hepsi detaylı incelenmeli. Alternatif çözümler üretilmeli" dedi.

Erhan GÜLENÇ

İzmirlilerden su zammına tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı!

İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? Tunç Soyer projeleri neden bitiremedi?

İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? Tunç Soyer projeleri neden bitiremedi?