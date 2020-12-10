Kıskanç koca eski eşini katletti

İzmir Karabağlar'da bulunan bir pastanede çalışan 35 yaşındaki bir çocuk annesi Fulya Öztürk'ü, eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdü. Olay, dün saat 16.10 sıralarında Karabağlar İnönü Caddesi'ndeki faaliyet gösteren bir pastanede meydana geldi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Yaklaşık beş aydır aynı işyerinde çalışan Fulya Öztürk'ün yanına boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun geldi. İkili arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Baştosun belinden çıkardığı silahla, Öztürk'e ateş etmeye başladı. 3 yaşında bir çocuğu bulunan talihsiz kadın vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun eski eşinin aracını alarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve firma çalışanları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fulya Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



'YARALAMAK İSTEDİM'

KARABAĞLAR İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Büro ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucu Hasan Ozan Baştosun, suç aleti silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Doktor kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının, çocuğunun annesi Fulya Öztürk'le kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, öldürme niyetinin olmadığını, sadece yaralamak istediğini söylediği öğrenildi.

Fatih ŞENDİL