‘Lütfen gel baba elini tutmak istiyorum’

PKK'nın dağa kaçırdığı Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, ablası Sevda Kaplan ile hiç görmediği 7 yaşındaki kızı Hasret Nur Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı.

'DEVLET BİZİM YANIMIZDA'

Devleti her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen acılı anne Muhbet Alemdağ, "Devlet bizim yanımızda. Hiç korkma oğlum. Semimizi duyuyorsan çık gel. Devlet sana sahip çıkacak" dedi. 22 yaşındaki oğlunun Erzurum'da çobanlık yaparken dağa kaçırıldığını ve o günden bu yana sadece bir kez ablası ve karısıyla telefonda görüştüğünü söyleyen anne Alemdağ, "Çocuğumu istiyorum, başka hiçbir şey değil. Köydeki evimi, arazimi her şeyimi sattım buraya geldim. Oğlum geri gelsin, benim sesimi duysun. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum" dedi.

'NE OLUR KORKMA BABA'

Emrah Alemdağ'ın kızı 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ da, "Baba seni yanımda istiyorum, diğer arkadaşlarım gibi senin elini tutup parka gitmek istiyorum. Daha bir kere bile yüzünü göremedim. Babacım korkma nolur gel" diye feryat etti. Kardeşinin eşi 3 aylık

hamileyken kaybolduğunu anlatan abla Sevda Kaplan da, "Kardeşimle konuştuğumda bana dedi ki 'Bir kere kaçtım ama yakalandım. Gelmek istiyorum ama yakalanırım' dedi. Eşiyle ve benimle konuştu. Kızını sordu. Ama kızını hiç göremedi" diye konuştu. HDP

İzmir İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile sayısı, Alemdağ ailesinin de katılımıyla 3'e yükseldi. Mehmet Laçin'den sonra 29 Ekim'de de Diyarbakırlı baba Yasür Dürge, "Yavrularımızı teker teker alıp PKK-HDP'yi toprağa gömeceğiz" diyerek eyleme katılmıştı.





TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İZMİRLİ baba Mehmet Laçin, HDP aleyhine 2 milyon liralık maddi manevi tazminat davası açmış, kızının kaçırılmasından sorumlu tuttuğu partinin iki eş başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar hakkında da ceza davası açmıştı.

Fatih ŞENDİL