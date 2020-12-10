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Haberler İzmir Sığınmacılarla kaçmaya çalışan FETÖ’cü yakalandı

Sığınmacılarla kaçmaya çalışan ’cü yakalandı

Sığınmacılarla kaçmaya çalışan FETÖ’cü yakalandı
Giriş Tarihi: 10.12.2020

İZMİR'İN Urla ilçesinde jandarma ekipleri, bir grup sığınmacının Demircili sahilinden Sakız Adası'na geçirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri operasyonda Kuşçular Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette sürücü M.K ve O.U'nun yanı sıra 5 Suriye, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu sığınmacı ile 1 Türk kadın bulunduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada K.D. isimli kadın hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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