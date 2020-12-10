Sığınmacılarla kaçmaya çalışan FETÖ’cü yakalandı

İZMİR'İN Urla ilçesinde jandarma ekipleri, bir grup sığınmacının Demircili sahilinden Sakız Adası'na geçirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri operasyonda Kuşçular Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette sürücü M.K ve O.U'nun yanı sıra 5 Suriye, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu sığınmacı ile 1 Türk kadın bulunduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada K.D. isimli kadın hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.