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Haberler İzmir Son bir haftada vaka sayısı yüzde 25 düştü

Son bir haftada vaka sayısı yüzde 25 düştü

Son bir haftada vaka sayısı yüzde 25 düştü
Giriş Tarihi: 10.12.2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Kovid-19 vaka sayılarının 30 Ekim'deki depremle yükselişe geçtiğini ancak alınan tedbirler sonucu son bir haftada vaka sayılarında yüzde 25 azalma görüldüğünü bildirdi. Kendisi de koronaya yakalanan ve 1 Aralık'ta sağlığına kavuşan Köşger, Kovid- 19 ile mücadeleyle ilgili, İzmir'in pandeminin başladığı Mart ayında vaka sayılarında ikinci sırada yer aldığını hatırlattı. Bu dönemde alınan önlemlerin sonuç verdiğini ve depremin yaşandığı 30 Ekim'e kadar vaka sayılarının kent genelinde kontrol altında tutulduğunu aktaran Köşger, "Depremden sonra vaka sayılarında bir patlama yaşandı. Vatandaşlarımız depremden önce riayet ettiği maske, mesafe ve hijyen kurallarına o şok ile riayet edemedi. Kentte vaka sayıları 5'e katlandı. Son haftada ise tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu. Bunun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu perşembe gününe kadar gözlemleyeceğiz" dedi.

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