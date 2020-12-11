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'de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü

'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu sürdü. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren yağışta, yollarda su birikintileri oluştu.Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle da boş kalırken, kısıtlamadan muaf olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İzmir'de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü

11.12.2020, 08:38

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu. Kısıtlamadan muaf olanlar zor anlar yaşarken, sürücülerin ise dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.



Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün üç gün boyunca aralıklı ve kuvvetli olarak süreceği tahmininde bulunduğu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından beklenen yağış, saat 19.00 itibariyle İzmir'de başladı.

Sağanak özellikle Konak ve Buca gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu.

Kentteki cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücülerin ise dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.

DHA

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