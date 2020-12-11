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Haberler İzmir Kadınlar KADES’e erkekler KODES’e!

Kadınlar ’e erkekler KODES’e!

Kadınlar KADES’e erkekler KODES’e!
Giriş Tarihi: 11.12.2020

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde kocasının falçatayla saldırma girişiminde bulunduğu kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla gelen jandarma ekibi tarafından kurtarıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES aracılığıyla yardım istendiği bilgisi üzerine ilçedeki bir iş yerine hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinde bir çiftin tartıştığını gördü. Jandarma ekiplerini gören kadının şikayetçi olduğunu söylediği sırada eşi M.K, elindeki falçatayla kadına saldırmaya çalıştı. Müdahalede bulunan jandarma ekibi, M.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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