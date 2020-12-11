  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir "Korona kancası" ihracat başarısı getirdi! İzmir'de üretip Avrupa ülkelerine satıyor

"" başarısı getirdi! 'de üretip Avrupa ülkelerine satıyor

'de bir firmanın dış mekanlarda teması azaltmak amacıyla geliştirdiği "" Avrupa ülkelerine satılıyor. İzmirli bir firma, dış mekanlarda kapı kolu, asansör düğmesi, poşet gibi yüzeylerdeki bulaş riskine karşı geliştirdiği "korona kancası"nı tasarım olarak tescil ettirdi. Anahtarlığa benzeyen aparatın ihracatına da başlayan firmanın sahibi Kocakuş, " 450 binin üzerinde satışımız oldu. Hedefimiz 1 milyon korona kancası ihraç etmek" dedi.

Korona kancası ihracat başarısı getirdi! İzmir'de üretip Avrupa ülkelerine satıyor

11.12.2020, 12:34 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020,12:40

Dikili ilçesinde KOSGEB desteğiyle hediyelik eşya üretmek üzere şirket kuran Gökhan Kocakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizmde görülen daralma nedeniyle alternatif faaliyet alanlarına yöneldi.

Kocakuş, insanların bulaş riskinden dolayı çeşitli yüzeylerle teması en aza indirmek için çaba gösterdiği bu süreçte, kamusal alanlarda kapı kolu, poşet, asansör düğmesi gibi yüzeylere dokunurken kullanılacak bir aparat geliştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 20 günlük çalışmayla nisan ayında "korona kancası" adını verdiği anahtarlığa benzeyen aparatı geliştiren Kocakuş, ürüne tasarım tescil belgesi aldı.

Fason ürettirdiği aparatı, hediyelik eşya sattığı firmalara göndererek ihracata da başlayan Kocakuş, 7 ülkeye dış satımla başarıya imza attı.

HEDEF 1 MİLYON

Gökhan Kocakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın süreciyle birlikte tüm dünyada yaşam tarzlarında değişiklikler olduğunu, sosyal mesafenin artmasıyla birlikte insanların temastan kaçınır hale geldiğini ifade etti.

Teması en aza indirmek için bir ürün geliştirdiğini ve bunu tasarım olarak tescil ettirdiğini dile getiren Kocakuş, aparatı gönderdiği yurt dışındaki alıcıların ürünü beğenmesi üzerine seri üretime başladığını anlattı.

Ürünün anahtarlığa benzediğini, üzerinde parmak deliği ve farklı boyutta kancalar bulunduğunu söyleyen Kocakuş, şunları kaydetti:

"Yurt dışına 450 binin üzerinde satışımız oldu. Özellikle Fransızlar çok talep ediyor. Almanya'ya 50 bin tane gönderdik. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Hedefimiz 1 milyon korona kancası ihraç etmek. İngiltere ile görüşmemiz var, ABD'ye de numune gönderdik. İlerleyen zamanlarda bu ülkelere de satış yapacağız."

Türkiye'de de ürünün internet üzerinden satıldığını belirten Kocakuş, bazı zincir mağazalarla da temas halinde olduğunu ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Korona kancası" ihracat başarısı getirdi! İzmir'de üretip Avrupa ülkelerine satıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA