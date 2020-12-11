Mehmet Ayaz’ın sadece 6 ayı kaldı

TİRE ilçesinde SMA Tip 2 hastası olan 18 aylık Mehmet Ayaz bebeğin yaşıtları gibi oynayıp koşabilmesi Amerika'da göreceği gen tedavisine bağlı. Halide-Ali Sındıraç çifti, bebeklerine üç ay önce teşhis konduğunu belirterek, "Yurt dışındaki gen tedavisinin başarıya ulaşabilmesi için Mehmet Ayaz'ın iki yaşını geçmemesi gerekli. Mehmet Ayaz yaklaşık 6 ay içinde iki yaşını dolduracak. Zamana karşı yarışıyoruz" diye konuştu.

KASLARINDA GERİLEME VAR

MEHMET Ayaz bebeğin kaslarında gerileme olduğunu kaydeden Sındıraç ailesi, "İki çocuk sahibiyiz. Ağabeyi son derece normal bir çocuk. Ayaz bebeğin hareketleri ise çok kısıtlı. Tedavinin maliyeti yaklaşık 2 buçuk milyon dolar civarında. Bu kadar büyük bir meblağı karşılamamız mümkün değil. Bebeğimizin, Amerika'da 'zolgensma' gen tedavisi alabilmesi için başlatılan yardım kampanyasına destek bekliyoruz. Mehmet Ayaz'a umut olun" şeklinde konuştu.



NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

KUVEYT Türk Bankası'nda açılan hesaplara bağış yapılabilir. Alıcı ismini Mehmet Ayaz Sındıraç olarak belirteceğiniz bağışlarınızın açıklama kısmına ise 'Mehmet Ayaz Sındıraç Bağış' yazmanız yeterli olacaktır.



HESAP NUMARALARI:

TL TR03 0020 5000 0968 5511 2000 02



USD TR46 0020 5000 0968 5511 2001 01



EURO TR19 0020 5000 0968 5511 2001 02



YURTDIŞI BAĞIŞ HESABI DE58 7023 0600 6419 3320 10



SMA TİP 2 NEDİR?

Tip-2 SMA, 6-18 aylık bebeklerde görülür. Bu dönemden önce bebeğin gelişimi normalken bu dönemde belirtiler başlar. Başlarını kontrol edebilen tip-2 hastaları tek başlarına oturabilseler de desteksiz ayakta duramaz ve yürüyemezler. Kendi başlarına doğrulamazlar. Ellerde titreme, kilo alamama, güçsüzlük ve öksürük gözlemlenebilir. Skolyoz denilen omurilik eğriliklerinin de görülebildiği tip-2 SMA hastaları sıklıkla solunum yolu enfeksiyonu geçirir.

Nadir UYSAL