İZMİR'İN Çiğli ilçesinde eski eşi Savaş D. tarafından yanındaki Cuma B. pompalı tüfekle vurularak yaralandıktan sonra kaçırılıp, Foça'daki bir dağ evinde alıkoyulan Dilan İ, yaşadığı korku dolu anları anlattı. DİLAN İ, "Beni kaçırırken pompalı tüfekte mermi kalmamıştı. Yanındakiler kiralık aracı bıraktıktan sonra mermi alıp geleceklerini söyleyerek gittiler. Ağzımı, burnumu, kulağımı kestikten sonra ibreti alem olsun diye öldüreceklerini ve bu şekilde namusunu temizleyeceğini söyledi. Ben zaten ondan ayrıyım. Neyin namusu? Ona hiçbir şey yapmadım. Kendi çabalarımla bir ev kurdum ve çocuklarımla hayata başladım. Ben bunları hak etmedim. Ölmek istemiyorum. Çocuklarımı annesiz bırakmak istemiyorum. Adalete güveniyorum. Ben korumaya alındım ancak akrabalarım halen tehdit ediliyor" dedi.