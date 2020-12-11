TTB-İmralı ve HDP İzmir’de el ele

TÜRK Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Halis Yerlikaya'nın PKK'nın Avrupa'daki akademisyen yapılanması Kurd Akad'ın konferansında "Kuzey Kürdistan" konuşmacısı olarak katılacağının duyurulmasının ardından yeni bir skandal daha patlak verdi. PKK'ya yakın olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin yerine kurulduğu öne sürülen Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi'nin bugün (11 Aralık) düzenleyeceği "Pandemi Koşullarında Cezaevlerinde Hakları" konulu panel, TTB ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarının Asrın Hukuk Bürosu ve HDP'yi bir araya getirecek.

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PANELDE TTB'nin geçmiş dönem Merkez Konsey Üyesi olan ve halen TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Dr. Selma Güngör, Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez ve HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu birer konuşma yapacak. Panel zoom uygulaması üzerinden yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörle iç içe" olarak nitelendirdiği ve en son terör örgütü propagandası yapmaktan hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığa getirildiği TTB'nin Merkez Konsey Üyesi Dr. Halis Yerlikaya'nın PKK'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan akademisyen yapılanması Kurd Akad Derneği tarafından düzenlenen "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacağı duyurulmuştu. Bu arada Yerlikaya'nın bu derneğin İngiltere şubesinin düzenlediği online konferansta da konuşma yaptığı anlaşılmıştı.