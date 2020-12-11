“Tüm şehir için çözüm üretilmeli”

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, hafta boyunca her gün sağlık çalışanları için 6 otobüsü ücretsiz tahsis etti. Bu durumu anlayışla karşıladıklarını, sağlıkçıların her şeyin en iyisini hak ettiğini söyleyen vatandaşlar ise, "Biz de salgın tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tüm şehir için bir çözüm üretilmeli" dedi. İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin hafta sonu kısıtlaması nedeni ile İZBAN ve metro seferlerini yarım saatte bire indirmesi sabah ve akşam, işe gidiş ve geliş saatlerinde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarını unutturan yoğunluklara yol açtı.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

YENİ Asır, konuyu geçtiğimiz pazar günü manşetine taşırken hafta içi aynı işe gidiş geliş saatlerinde çekilen fotoğraflarda ise seferlerin sık yapılması nedeniyle bu kalabalığın olmadığı gözlendi. Toplu ulaşım araçlarında bu hafta sonu da aynı çileyi çekip, balık istifi şekilde yolculuk yapmak istemeyen İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. İzmirliler, "İZBAN ve metro seferleri hafta içi olduğu gibi hafta sonu işe gitmek zorunda olanlar için günün belirli saatlerinde daha sık sefer yapsın" dedi.



Yeni Asır'ın 5 Aralık Cumartesi günü İzmir Metrosu'nda sabah saat 07.30'da fotoğrafladığı olayda, balık istifi yolculuk göze çarptı.



6 ÖZEL SERVİS TAHSİSİ

Bu arada ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, sağlık çalışanları için ücretsiz tahsis ettiği 6 özel servis de hastanelerin vardiya saatlerine uygun olarak hafta boyunca her gün seferlerine devam ediyor. "Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın bulunduğu otobüslerin Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Yenişehir'den sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yaptığı kaydedildi. Vatandaşlar ise, "Bu tabii ki sağlık çalışanlarının hakkı. Ancak belediye tüm İzmir için de çözüm üretmeli ve bizi hafta sonları sabah erken saatlerdeki o yoğunlukta korona virüs kapma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmamalı" dedi.

HAFTA SONU YARIM SAATTE BİR



Hafta içi İZBAN'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı akşam saat 21.00'e kadar 12 dakikada bir, saat 21.00'den günün son seferine kadar 24 dakikada bir sefer uygulaması yapılıyor. Metroda 06.00-06.30 arası 7,5 dakika, 06.30-07.00 arası 5 dakika, 07.00-11.00 arası 3 dakika, 11.00-16.00 arası 4 dakika, 16.00-20.00 arası 3,5 dakika 20.00-21.00 arası 7,5 dakika, saat 21.00- 00.20 arası da 30 dakika da bir sefer yapılıyor. Bu araçlar cumartesi ve pazar günleri de yarım saatte bir çalışıyor.

Metin BURMALI