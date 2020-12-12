350 bin ev doğalgaz aboneliği almıyor

PAHALI BULANLAR VAR

İzmir kent merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle görüş mesafesinde de azalma yaşanırken, bazı vatandaşlar da doğalgaz sisteminin bölgesine gelmediği için kullanamadığını ve büyük sıkıntı çektiğini dile getirdi. Vatandaşlar aslında kömür kullanmak istemediklerini ama gazın gelmemesinden dolayı mecburiyetten kullandıklarını dile getirirken, bazıları da evin içine sistemin kurulması, kombi ve diğer abonelik işlemlerinin ücreti nedeniyle abone olmadıklarını ifade etti.

ARTIK 'HASSAS' SEVİYEDE

Hava kirliliğinin en yüksek seviyede ölçüldüğü Konak ve Çiğli'deki bazı semtlerde ısınmak için soba kullanımı daha yaygın. Ölçümlerin yapıldığı Konak'ın Güzelyalı semti ile Bornova'daki istasyonlarda hava kalitesinin 'Orta', Buca Şirinyer ile Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli'deki istasyonlarda ise 'Sağlıksız' düzeyin bir alt kademesi olan 'Hassas' seviyelerinde olduğu kaydedilmişti.



KULLANILAN KÖMÜRLER İNCELENECEK

Soba kullanımından dolayı hava kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgelerde özellikle sokak kısıtlamasının olduğu günlerde yoğun ısınmadan dolayı kirlilik rekor seviyeye ulaştı. Çevre Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, bu bölgelerde kullanılan kömür ile ilgili inceleme yapacaklarını ve değerlere bakacaklarını belirtti.

FATİH ŞENDİL