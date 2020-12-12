Bahçesine giren yavru köpeği sopayla dövdü

İzmir'in Beydağ ilçesinde bahçesine girdiği gerekçesiyle yavru köpeğe sopayla vuran 89 yaşındaki kadına 947 lira ceza uygulandı.



VETERİNERE GÖTÜRDÜLER



JANDARMA ekipleri, Adaküre Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, M.A'nın (89) yavru köpeğe, sopayla vurduğunu gördü. Olaya müdahale eden ekip, köpeği kurtardı.



İFADESİNDE, köpeğe bahçesine girdiği için vurduğunu söyleyen kadın hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutanak tutuldu ve 947 lira ceza uygulandı. Ekipler, yüzünden yaralanan yavru köpeği, veterinere götürdü. Tedavisi tamamlanan köpek daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nda korumaya alındı.