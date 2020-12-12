Çeşme'de dehşeti yaşamıştı! Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'tan flaş karar

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme'deki bir mekanda güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını iddia etmişti. Saldırıdan sonra ünlü model ve arkadaşları, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Sabah gazetesinden İbrahim Evrim Ayral'ın haberine göre soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, olayın meydana geldiği mekanın gerginliğe karışan çalışanları ünlü modelden özür diledi.

Ünlü model, kendisini darp eden güvenlik personelleri Dadaş A., Ferit Y., müşteri karşılama personeli Özkan Z. ve yönetici Kadir K.'nin özrünü kabul etti. Kabulün ardından uzlaşan tarafların isteği sonrası Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı kapattı.

Geçen yaz iddiaya göre Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, gittikleri mekanın görevlileri tarafından darp edilmişti. Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayı duyurmuştu.