Depremzede esnafa KOSGEB’ten faizsiz kredi

Dağ, "KOSGEB tarafından, depremden etkilenen esnafımıza, faizsiz ve bir yıl ödemesiz olmak koşuluyla 100 bin liraya kadar kredi imkânı tanınacak. Böylece, esnafımızın hızlı bir şekilde finansmana ulaşarak deprem sonrasında açılan yaralarının sarılması sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank ve KOSGEB yetkililerine, verdikleri destek ve yaptıkları çalışma için İzmir ve İzmirliler adına teşekkür ediyorum" dedi.

ÖDEMELER ÜÇ AYDA BİR

KREDİ desteğinden faydalanmak isteyen esnafın, işyerinin zarar gördüğüne dair hasar belgesi alması gerekiyor. KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı bulunan ve işletmesinin depremde zarar gördüğünü kaymakamlık veya valilik üzerinden belgeleyen her esnaf, Acil Destek Kredisi'nden faydalanabilecek. Her işletmeye, kredi puanına göre 100 bin liraya kadar kredi imkânı sunulacak. Kredinin ilk bir sene geri ödemesi olmayacak ve bir senenin sonunda 24 ay boyunca üçer aylık periyotlarla ödemeler gerçekleştirilecek.