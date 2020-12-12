İnat etti ve Tire’de muz yetiştirdi

TİRE'NİN Yeniçiftlik köyünde yaşayan çiftçi "Bu bölgede yetişmez" denmesine rağmen muz yetiştirme ısrarından vazgeçmeyerek başarı öyküsü yazdı. İbrahim Köklü (56) bahçesinde yetişen 'Anamur muzu'nun ilk hasadını gerçekleştirdi. Muz yetiştiriciliğinin kendisi açısından hobinin ötesinde tutku olduğunu belirten Köklü, "İlk denememi yaklaşık 10 yıl önce yapmıştım. O dönemde muz ağaçları çok rüzgar aldığı için başarısız oldum. Çevremdeki çiftçiler, 'muz bu bölgeye uygun değil, vazgeç, yetişmez' dediler. ama vazgeçmedim" dedi.

ÜRETİMİ ARTTIRACAK

KÜÇÜK denemelerle yoluna devam ettiğini anlatan Köklü, "Geçen yıl diktiğim fidanlar başarılı oldu. Bir ağaçtan 13 kilo muz almayı başardım. Araştırmalarım devam ediyor. Önümüzdeki yıl muz üretimini büyütmeyi planlıyorum" diye konuştu.

NADİR UYSAL